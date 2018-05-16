TARİHİ ESER KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda 210 adet sikke ve tarihi mühür ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri ve Tokat il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili ortak operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda Ö.K. isimli şahsın evindeki aramalarda 210 adet sikke, tarihi mühür, madalyalar ve çok sayıda bakır ve bronz paralar ele geçirildi. Zanlı Ö.K. gözaltına alınırken hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA