Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Vezir Hanı’nda korkutan yangın

Kayseri’de bulunan Tarihi Vezir Hanı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi Vezir Hanı’nda korkutan yangın
İlgili Galeriye Git

Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı içerisindeki Vezir Hanı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Esnafın haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meraklı kalabalığın arasında yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.



Olay yerine gelerek bilgi alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "İskeleler aşırı derecede yanmış durumda. Buna bağlı olarak da taş dokuda kısmi islenme ve ıslanmadan dolayı bir sıkıntımız söz konusu. Yangın çıkış sebebi ile ilgili araştırma yapılıyor. Başta şöyle bir olay var, burada esnafımız harici herhangi bir girişin olmadığını beyan ediyor. Onun haricinde de diğer tarafta restorasyon çalışması için ekipler var. Bundan sonraki kısmı da komisyon araştırmasıyla ortaya çıkacak” ifadelerinde bulundu.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüTarihi Vezir HanıYangınSon DakikaKayseri Yangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.