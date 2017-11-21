Tartışma cinayetle sonuçlandı

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen olayda 34 yaşındaki E.R. ve 37 yaşındaki M.Ö. ile zanlı 33 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında zanlı M.T., 34 yaşındaki E.R.'yi 10 bıçak darbesi ile öldürdü. Kavgada 37 yaşındaki M.Ö. ise sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay sonrasında zanlı M.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.