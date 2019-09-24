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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan Suriyeliye 6 yıl hapis

Kayseri’de kira meselesi yüzünden tartıştığı aynı uyruklu arkadaşını ağır yaralayan ve bu suçtan tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan Suriyeliye 6 yıl hapis

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre aynı evde yaşayan ve kira meselesi yüzünden tartışan Riyad E. ile Abdullah El. N. arasında kavga çıktı. Şüpheli Abdullah El. N. eline geçirdiği bıçak ile mağdur Riyad E.’yi ağır yaraladı. Basit tıbbi müdahale ile tedavi edilemeyecek şekilde yaralanan mağdur Riyad E. hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Abdullah El. N. ise hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılarak serbest bırakıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Abdullah El. N. ile mağdur Riyad E. duruşmaya katılmazken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı Abdullah El. N.’nin suçu ağır tahrik altında işlediğini ve meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Savcı, mütalaasında sanık Abdullah El. N.’nin ‘haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Abdullah El. N.’ye ‘haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

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