Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı 

 Talas'ta meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı. 

Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı 

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Caddesi üzerinde ikamette meydana gelen olayda C.Ç. (41) ile eşi Y.Ç. (40) arasında tartışma çıktı.



Çıkan tartışma sonucu C.Ç., eşini çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Y.Ç., sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın ardından şüpheli C.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
TalasBahçelievlerMAHALLESİBismilCaddesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.