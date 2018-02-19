Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı 

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Caddesi üzerinde ikamette meydana gelen olayda C.Ç. (41) ile eşi Y.Ç. (40) arasında tartışma çıktı.







Çıkan tartışma sonucu C.Ç., eşini çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Y.Ç., sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Olayın ardından şüpheli C.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

İHA