Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre A.G., tartıştığı eşi P.G.'ye (39) av tüfeğiyle ateş etti. Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk etti. P.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.