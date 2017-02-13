Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TARTIŞTIĞI EŞiNi ÖLDÜRDÜ 15 YIL HAPiS CEZASI ALDI

Kayseri'de tartıştığı 38 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki adama 15 yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası duruşmayı izleyen sanığın 3 çocuğu gözyaşlarına boğuldu. 

TARTIŞTIĞI EŞiNi ÖLDÜRDÜ 15 YIL HAPiS CEZASI ALDI
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.O.K. Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

22 Aralık 2016'da Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi M.K. (38) ile ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ve mutfaktan aldığı bıçak ile M.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.O.K., mahkemede, "Ben eşimi, çocuklarımın annesini öldürmek istemedim. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Yüksek mahkemenizden affımı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık A.O.K.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme, sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ağır tahrik hükümleri neticesinde 15 yıla kadar düştü.

Karar sonrası duruşmayı izleyen sanığın 3 çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.