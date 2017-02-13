TARTIŞTIĞI EŞiNi ÖLDÜRDÜ 15 YIL HAPiS CEZASI ALDI

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.O.K. Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatı ise duruşmada hazır bulundu.



22 Aralık 2016'da Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi M.K. (38) ile ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ve mutfaktan aldığı bıçak ile M.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.O.K., mahkemede, "Ben eşimi, çocuklarımın annesini öldürmek istemedim. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Yüksek mahkemenizden affımı diliyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık A.O.K.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme, sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ağır tahrik hükümleri neticesinde 15 yıla kadar düştü.



Karar sonrası duruşmayı izleyen sanığın 3 çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

İHA