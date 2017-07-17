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TDP’den sürücülere broşürlü ‘Dilenci’ uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dilencilikle ilgili hazırladıkları broşürler ile araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor.

TDP’den sürücülere broşürlü ‘Dilenci’ uyarısı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.
Üzerinde dilencilere niçin para verilmemesi gerektiğini anlatan bilgilerin yer aldığı broşürleri kentin farklı ışıklı kavşaklarında sürücülere dağıtan ekipler, sürücülerden dilenci gördüklerinde de polise ihbar etmelerini istedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Eroğlu, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi kapsamında, ışıklı kavşaklarda dilencilik ile alakalı broşürler dağıtıyoruz. Burada amacımız, sürücülerin ışıklı kavşaklarda karşılaştıkları dilencilere para vermemeleri konusunda bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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