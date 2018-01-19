TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından gelen ihbar ve alınan ifadeler kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda N.K., S.K., A.K., N.Ü. ve E.S. isimli şahıslar hakkında soruşturma yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile Y.K., A.K., E.K., S.K., U.K., S.Y. ve H.H.S. isimli şahısların tefecilik suçlarına iştirak ettikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren araştırma ve takipler sonucunda Kayseri’de bulunan özellikle maddi açıdan zor durumdaki esnafların çeklerini kırmak suretiyle tefecilik yaparak, vatandaşları zor durumda bıraktıkları ileri sürülen 12 şahsa yönelik Kayseri ve Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan ev ve iş yerlerinde 16 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden N.K., N.Ü., Y.K. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA