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Tefrik edilen FETÖ dosyalarında karar çıkmadı

FETÖ /PDY'sı duruşmalarında dosyaları farklı nedenlerle farklı tarihlerde suç unsuru delillerinin yetersizliği nedeni ile ayrılan 13 tutuksuz yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. Kırşehir’de FETÖ terör örgütü yapılanmasında dosyaları tefrik (ayrılan) edilen 13 sanıklı dosya da karar çıkmadı.

Tefrik edilen FETÖ dosyalarında karar çıkmadı
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatlar ile sanıklar; A.E., B.E., C.E., M.T., M.S.G., M.T., M.T.,M.D.K., R.E.,R.C., S.A.,V.Ö.,Z.T., ve sanık yakınları katıldı.
Mahkemede avukatlar sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti dosyaları yeterli delilin olmaması nedeniyle ayrılan sanıkların Kayseri’ye gönderilen dijital veri sonuçlarının gelmediğini beyan etti.
Mahkeme dijital veri sonuçlarının tamamlanmasının beklenmesi ve adli kontrol şartlarının 1 aya düşürülmesi ile duruşmayı 2018 Mart ayına ertelendi.
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