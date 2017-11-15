Tefrik edilen FETÖ dosyalarında karar çıkmadı

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatlar ile sanıklar; A.E., B.E., C.E., M.T., M.S.G., M.T., M.T.,M.D.K., R.E.,R.C., S.A.,V.Ö.,Z.T., ve sanık yakınları katıldı.

Mahkemede avukatlar sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti dosyaları yeterli delilin olmaması nedeniyle ayrılan sanıkların Kayseri’ye gönderilen dijital veri sonuçlarının gelmediğini beyan etti.

Mahkeme dijital veri sonuçlarının tamamlanmasının beklenmesi ve adli kontrol şartlarının 1 aya düşürülmesi ile duruşmayı 2018 Mart ayına ertelendi.