Tehlikeli merak!

Cumhuriyet meydanı İstasyon Caddesi girişinde trafik levhaları altında top şeklindeki poşeti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her ihtimale karşı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken, meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.
Ellerine cep telefonu alan meraklı vatandaşlar, bomba imha uzmanını ve şüpheli poşeti görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşılırken, bölge daha sonra araç ve yaya trafiğine açıldı.
İHA