Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tehlikeli merak!

Cumhuriyet meydanında bulunan sahipsiz poşet polisi alarma geçirirken, vatandaşların bomba imha uzmanını ve poşeti görüntülemek için verdiği uğraş hem gülümsetti hem düşündürdü.

Tehlikeli merak!

Cumhuriyet meydanı İstasyon Caddesi girişinde trafik levhaları altında top şeklindeki poşeti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her ihtimale karşı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken, meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.



Ellerine cep telefonu alan meraklı vatandaşlar, bomba imha uzmanını ve şüpheli poşeti görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşılırken, bölge daha sonra araç ve yaya trafiğine açıldı.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
şüpheli PaketMerakBomba Imha
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.