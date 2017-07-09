Tek isteği arkadaşıyla bisiklet sürmekti

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas Karayolu üzerinde meydana gelen kazada F.İ.'nin sürücüsü olduğu 38 ZZ 215 plakalı otomobil, yolda bisikletle ilerleyen İ.G.'ye (13) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaklaşık 10 metre sürüklenen İ.G. için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından İ.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.







Arkadaşı şoka girdi

Öte yandan bisikletle İ.G. ile birlikte gezen sınıf arkadaşı da kazanın ardından şoka girdi. Şoka giren çocuğu polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.