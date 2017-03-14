Telefonunda 'by lock' ve 'eagle' çıkan öğretmene 7.5 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.K. ve avukatı duruşmada hazır bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 18 Temmuz'da eagle programını yüklediği iddia edilen sanık E.K., "Eagle isimli programı kullanmadım. 15 yıldır aynı hattı ve cep telefonunu kullanıyorum. By lock da kullanmadım. Asla terör örgütü ve hain darbe girişimi ile alakam olmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.K.’nin suçunun sabit olduğu kanaatine vararak, sanığa ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA