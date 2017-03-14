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Telefonunda 'by lock' ve 'eagle' çıkan öğretmene 7.5 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programlarından 'by lock' ve 'eagle'yi yüklediği iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Telefonunda 'by lock' ve 'eagle' çıkan öğretmene 7.5 yıl hapis
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.K. ve avukatı duruşmada hazır bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 18 Temmuz'da eagle programını yüklediği iddia edilen sanık E.K., "Eagle isimli programı kullanmadım. 15 yıldır aynı hattı ve cep telefonunu kullanıyorum. By lock da kullanmadım. Asla terör örgütü ve hain darbe girişimi ile alakam olmadı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.K.’nin suçunun sabit olduğu kanaatine vararak, sanığa ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA

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