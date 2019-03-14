Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Televizyonları Aldıkları Gibi Kaçtılar

Kayseri'de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesinde ve Osman Kavuncu Mahallesinde 3 marketten televizyon ve gıda maddesi hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında marketlerde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları kısa sürede yakaladı. Zanlılar, haklarındaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlıların girdikleri marketlerde, görevlilerin dalgınlığından faydalanarak sıfır televizyonları kucaklayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızlıkTelevizyonGıdaGÜVENLİK KAMERASI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.