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TELSİZ VE SİLAHLA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Telsiz ve silahla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

TELSİZ VE SİLAHLA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçlarında silah, mermi ve telsiz bulunan 3 kişi gözaltına alındı.  
  Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Fatih mahallesi Yeşildere sokak üzerinde durumundan şüphelenilen 35 EMN 17 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarzör, 26 mermi ve 1 adet telsiz ele geçirildi Araç içerisinde bulunan Y.E., G.B., G.T. gözaltına alındı.
  Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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