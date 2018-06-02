TELSİZ VE SİLAHLA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçlarında silah, mermi ve telsiz bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Fatih mahallesi Yeşildere sokak üzerinde durumundan şüphelenilen 35 EMN 17 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarzör, 26 mermi ve 1 adet telsiz ele geçirildi Araç içerisinde bulunan Y.E., G.B., G.T. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

