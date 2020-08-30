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Temizlemek için düştüğü su bidonunda ölü bulundu

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bir şahıs, temizlemek için girdiği su bidonunda ölü bulundu.

Temizlemek için düştüğü su bidonunda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tandırbuzluğu mevkiinde meydana gelen olayda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ali Güney’i (55) bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Güney, temizlemek için girdiği su bidonunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Güney’in su bidonunu temizlemek için içine girdiği ve burada boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Güney’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

İHA

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