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Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyede

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan terör örgütlerinden Heyet-i Tahrir El-Şam (HTŞ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişiden 5'i serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan terör örgütlerinden HTŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik, yaklaşık 3 aydır devam eden teknik takip ve projeli çalışmalar neticesinde bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan elde edilen dijital materyallere de el konuldu.



Gözaltında bulunan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişide geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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