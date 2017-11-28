Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın verilmesinin ardından polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlar çerçevesinde N.Y. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kararın verilmesinin ardından polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlar çerçevesinde N.Y. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İHA