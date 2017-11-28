Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın verilmesinin ardından polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde N.Y. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA