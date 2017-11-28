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Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın verilmesinin ardından polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK/KCK-YPG-PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Y.S., İ.S., E.Ç. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlar çerçevesinde N.Y. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA

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