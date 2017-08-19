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Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı için gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 9 şahıstan Cebrail P., Hüseyin D., Bayram E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ömer Ö., İbrahim Ö., Seyithan K., Nihat Ö., Ömer A., İsmet İ. tutuklandı.
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