Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı 

Sosyal medya üzerinden DHKP-C, TKP/ML, MKP, BÖG, PKK/KCK terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.D., İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. eş zamanlı operasyonda yakalandı. 

Terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı 
Ayrıca G.H. ile ilgili incelemede çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan arandığı tespit edildi. Şahıslar sorgularının yapılması için adli makamlara sevk edildi. (İHA)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.