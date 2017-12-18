Ayrıca G.H. ile ilgili incelemede çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan arandığı tespit edildi. Şahıslar sorgularının yapılması için adli makamlara sevk edildi. (İHA)
Terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı
Sosyal medya üzerinden DHKP-C, TKP/ML, MKP, BÖG, PKK/KCK terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.D., İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. eş zamanlı operasyonda yakalandı.
18 Aralık 2017 Pazartesi 16:01
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