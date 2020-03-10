Terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İlimiz Kocasinan İlçesinde 10.03.2020 günü Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon neticesinde; terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
İHA