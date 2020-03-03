Terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, İlimiz Melikgazi İlçesinde HTŞ (Heyeti Tahrir-i Şam) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan operasyonlar neticesinde; 02.03.2020 günü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.”











Haber: Ekrem Nazlı