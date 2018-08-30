Terör örgütü üyesinin yakın koruması gözaltına alındı

Kayseri’de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu kod adı ‘Mihyar Serdar’ olan Muhammed D. isimli şahsın PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye ülkesinde silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca terör örgütü içerisinde Suriyeli Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren Garo kod isimli üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı, 2016 yılı içerisinde illegal yollardan ülkemize giriş yaptığı tespit edilen örgüt mensubu Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



