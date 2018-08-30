Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Terör örgütü üyesinin yakın koruması gözaltına alındı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucu Kayseri’de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Garo kod adlı örgüt mensubunun yakın korumalığını yapan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Terör örgütü üyesinin yakın koruması gözaltına alındı

Kayseri’de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu kod adı ‘Mihyar Serdar’ olan Muhammed D. isimli şahsın PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye ülkesinde silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Ayrıca terör örgütü içerisinde Suriyeli Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren Garo kod isimli üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı, 2016 yılı içerisinde illegal yollardan ülkemize giriş yaptığı tespit edilen örgüt mensubu Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Terör ÖrgütüTerörAsayişHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.