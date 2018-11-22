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Terör Örgütünün Propagandasını Yapan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD’nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör Örgütünün Propagandasını Yapan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve  faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptıkları belirlenen Şirin A. Ve Fillik G.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.
Gözaltına alınan Şirin A. ve Filik G., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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