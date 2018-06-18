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Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı
24 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/MCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Bülent B. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 
Zanlı Bülent B. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 

İHA

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