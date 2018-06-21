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Terör örgütünün propagandasını yapan zanlı adliyeye sevk edildi

Terör örgütünün propagandasını yapan zanlı adliyeye sevk edildi

Terör örgütünün propagandasını yapan zanlı adliyeye sevk edildi

 24 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen zanlı, hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/MCK-YPG/PYD'nin sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Bülent B. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 
Zanlı Bülent B. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

İHA

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