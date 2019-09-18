Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ekrem Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Ekrem Y. isimli şahıs Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



 
Şahsın, eski HADEP partisi il yöneti kimi ve eski DTP il yönetiminde görev aldığı ve günümüzde de HDP içerisindede faaliyet yürütmeye devam ettiği belirlendi.



 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTerörADLİYEEkrem NazlıTerör PropagandasıGözaltıKAYSERİ SON DAKİKASon DakikaPkkKCK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.