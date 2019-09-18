TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Ekrem Y. isimli şahıs Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.









Şahsın, eski HADEP partisi il yöneti kimi ve eski DTP il yönetiminde görev aldığı ve günümüzde de HDP içerisindede faaliyet yürütmeye devam ettiği belirlendi.







