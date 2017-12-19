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Terör propagandası yapan zanlılardan biri tutuklandı

Sosyal medya üzerinden DHKP-C, TKP/ML, MKP, BÖG, PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Terör propagandası yapan zanlılardan biri tutuklandı
Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden DHKP-C, TKP/ML, MKP, BÖG, PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit M.D., İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Yakalanan zanlılardan adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanırken, E.Ç., G.H., A.D. ve İ.Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İHA

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