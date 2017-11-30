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TERÖRÜ ÖVEN 5 KLAVYE DELiKANLISI YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandası yapan 5 kişi yakalandı. 

TERÖRÜ ÖVEN 5 KLAVYE DELiKANLISI YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik TEM ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İHA
 
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