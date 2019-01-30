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THKP/C operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C’ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 Suriye uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı.

THKP/C operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda THKP/C Acilciler Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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