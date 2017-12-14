TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 81 FJ 845 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İtfaiye ekipleri kaza yerinde gerekli önlemleri alırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.