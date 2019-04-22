Tır dolusu çelik kapıları çalan 3 sanığa 19.5 yıl hapis

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Kayseri’de iş insanı mağdur M.Ç. çelik kapılarını İstanbul’daki deposuna göndermek istedi. İstanbul’dan Kayseri’ye gelen şüpheliler Y.K., B.Ü. ve F.G. sahte sürücü belgesi ile Elazığ’dan getirttikleri tıra Nakliyeciler Sitesi’nde M.Ç.’ye ait yaklaşık 100 bin TL değerinde çelik kapıları yükletip Elazığ’da satmak istedi. M.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.K., başka suçtan hükümlü, bu suçtan tutuklu B.Ü. ve tutuksuz sanık F.G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Yurt dışında olduğu öğrenilen mağdur M.Ç. ise duruşmaya katılmadı.



Başka suçtan hükümlü ve bu suçtan tutuklu B.Ü. etkin pişmanlıkta bulunacağını belirterek, “İstanbul’da benim O.A. isimli arkadaşımdan alacağım vardı, alamıyordum. Y.K. ile tanıştık, sahte evrak yapacağını söylediler. İstanbul’dan Kayseri merkeze geldik, ben alacaklarımı alamadığım için sahte evrak ile böyle bir işe girdik. Ben bir kez daha bir suçun devletten kaçırılamayacağını anladım. Tır Elazığ’dan getirildi. Çok pişmanım, müştekiden de affımı istiyor, özür diliyorum” diye konuştu. Tutuklu sanık Y.K. ise sanık B.Ü.’nün ifadelerinin doğru olmadığını söyleyip, “Suçlamaları kabul etmiyorum. O.A. ile S.A. bana para karşılığında İstanbul’dan Kayseri’ye Tır ile mal getirtileceğini söylediler. F.G. ile B.Ü. ve ben bir araç ile Kayseri’ye geldik. Kayseri’den malı alıp gel dediler, ben de para karşılığı kabul ettim” dedi. Tutuksuz sanık F.G. de suçlamaları kabul etmeyerek, “38 ABD plakalı çekici ile 01 AMD plakalı dorsenin muayenesinin eksik olduğunu söylediler. Bana önden araç ile gitmemi, polisi görürsem haber vermemi istediler. Ben suçsuzum, herhangi bir suç işlemedim” ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.K. ile F.G.’ye ‘sahte evrakla dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis ve 20’şer bin TL adli para cezası, başka suçtan hükümlü ve bu suçtan tutuklu B.Ü.’ye ise etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 6 ay hapis, 12 bin TL adli para cezası olmak üzere 3 sanığa toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık F.G.’nin tutuklanmasına, bu suçtan tutuklu sanık B.Ü.’nün ise tahliyesine karar verdi.

