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Tır durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Kayseri’de tırın durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Tır durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Kaza, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu alan 38 FZ 501 plakalı halk otobüsüne 38 D 6544 plakalı tır arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.T., M.Ö., İ.B., M.Ş., H.İ.B., M.A., O.C., N.E., M.Ç., Ç.K. ve G.Ç., sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.



Öte yandan, 11 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın otobüse çarptığı ve kazanın ardından yaşanan kargaşa saniye saniye kaydedildi.
 
 

İHA

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