Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tıra çarpan ayran yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kayseri'de yol kenarında duran tıra arkadan çarpan ayran yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. 

Tıra çarpan ayran yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Yeni Hal yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre 16 JGD 88 plakalı ayran yüklü kamyon, yol kenarında duran AO 3428 XX yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon devrilirken, kasasındaki ayranlar yol üzerine döküldü. Kamyonda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada çevre yolu bir süre trafiğe kapanırken, yolda kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından yolun temizlenmesiyle birlikte çevre yolu tekrar trafiğe açıldı. 

Kamyon hurdaya döndü 

Öte yandan devrilen kamyonun tavan kısmının söküldüğü ve aracın hurdaya döndüğü görüldü. Kaza yerine gelen yakınları, kamyonda bulunan değerli eşyaları başka araca yükledi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberAsayişKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.