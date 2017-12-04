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Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 2 yaralı

Sivas’ta tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü girişinde meydana geldi. Kayseri'den, Sivas istikametine gitmekte olan Bayram D. idaresindeki 25 LV 265 plakalı tır Koyuncu köyünden ana yola çıkmak isteyen A.G. idaresindeki 58 ZD 298 plakalı kum yükü traktöre çarptı. Kazada tırın çarptığı traktör ortadan ikiye ayrılırken kazada traktör sürücüsü ve yanında bulunan Ç.D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Kayseri karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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