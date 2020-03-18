Trafik kazalarında 20 vatandaş hayatını kaybetti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerince Kayseri’de yapılan uygulamalarda; 32 bin 942 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 10 bin 974 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 162 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 404 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.



Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 146’sı yaralanmalı ve 268’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 415 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 246 vatandaş da yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen faaliyetlerde, trafik denetimlerinde kontrol edilen 22 bin 475 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 5 bin 145 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 18 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 205 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.



Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 3’ü ölümlü, 26’sı yaralanmalı ve 51’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 80 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybetmiş olup, 69 vatandaş ise yaralanmıştır.

İlçe merkezlerinde 4 bin 393 araç kontrol edilmiş, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 633 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 14 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 57 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.



Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 8’i yaralanmalı ve 10’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 18 adet trafik kazası meydana gelmiş olup, kazalarda 11 vatandaş yalandı.





Haber: Erkinbeğ Uygurtürk