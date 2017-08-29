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Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Kaza saat 08.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kıyasettin Çelik yönetimindeki 06 HP 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Hayrunnisa Özcan, Rümeysa Çelik, Muhammet Eren Çelik ve Pınar Özcan yaralandı. Zeki Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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