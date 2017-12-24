Trafik kazası: 1 ölü 

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakası belirlenemeyen bir otomobil yol kenarında yürüyen E.T. ve kayın babasına çarptı.







Kazada araç altında kalan E.T. hayatını kaybederken, kayınbabası ise hafif şekilde yaralandı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA