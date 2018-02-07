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TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki F.E.Z.'nin kullandığı otomobilin 71 yaşındaki Fatma P.'ye çarptı.
Kazada yaralanan Fatma P. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

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