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Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'de önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 2 Yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 5. caddede meydana gelen trafik kazasında 27 YN 605 plakalı otomobil ile 38 YV 066 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı ve olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
İHA
 
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