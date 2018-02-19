TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 NA 247 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 38 P 1084 plakalı midibüse çarptı. Meydana gelen kazada 38 NA 247 plakalı otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan iki kişi olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.