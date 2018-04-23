TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Malatya - Kayseri karayolunda meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan A.R.S (58) yönetiminde ki 77 AAC 659 plakalı otomobil Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoldan çıkıp takla atarak 50 metrelik uçuruma düştü. Araçta bulunan sürücü A.R.S ve yanında bulunan N.S (53) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.