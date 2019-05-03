Trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gömeç-Kayseri yolunda yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda İ.K nın kullandığı 38 JE 781 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda savruldu. Araç, orta refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan, İ.K, H.K, O.K ve M.K yaralandı. Yaşanan kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten devam etti.



Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

