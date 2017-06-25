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Trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hakan Taşdemir'in kullandığı 38 DF 260 plakalı otomobil, Zincidere Mahallesi'nde, Mustafa Ciğer idaresindeki 34 NL 4970 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hakan Taşdemir, eşi Mine Taşdemir, ikizleri Furkan ve Hakan ile Mustafa Ciğer yaralandı.

Otomobile sıkışan Mine Taşdemir, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Ayhan 4 hafta önce

Emniyetmudurume duyurulur 15 temmuz dan buyana maalesefbir boşluk oldu denetim altına alındığındabu olaylar azalacaktır hepimizinbayrami mübarek olsun teşekkürler

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