Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafik kazası: 5 yaralı

Yahyalı’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 5 yaralı

Mustafa Esenler yönetimindeki 38 FG 088 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi Fetullah Mahallesi'nde, Seyit Akça (21) idaresindeki 38 D 2675 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan Akkız Esenler (49), Büşra Esenler (28), Buse Esenler (15), Seyit Akça (21), Mahmut Sağır (21) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası5 YARALIKayseriFetullah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.