Trafik kazası: 5 yaralı

Mustafa Esenler yönetimindeki 38 FG 088 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi Fetullah Mahallesi'nde, Seyit Akça (21) idaresindeki 38 D 2675 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Akkız Esenler (49), Büşra Esenler (28), Buse Esenler (15), Seyit Akça (21), Mahmut Sağır (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
Mustafa Esenler yönetimindeki 38 FG 088 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi Fetullah Mahallesi'nde, Seyit Akça (21) idaresindeki 38 D 2675 plakalı otomobille çarpıştı.