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Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Taşhan mahallesi yakınında meydana gelen kazada D.Ö.'nün kullandığı 38 FY 182 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada sürücü D.Ö. ile birlikte, S.A., Ş.Ö., S.Ö. ve A.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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