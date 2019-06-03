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Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kayseri'de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aksu mevkiinde 38 DR 675 plakalı araç ile 06 AN 8362 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, şoförler Şeref Aktaş ve Ömer Tunçtan ile birlikte yaralı 3 kişiye olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada büyük hasar alan araçlar, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
 

İHA

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