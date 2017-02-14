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Trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. 

Trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde Ali A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yön refüjdeki yön levhası direğine çarpmıştı. Meydana gelen trafik kazasında Minibüs Şoförü Ali A.,, 23 yaşındaki Nurhan G. ile tedavi altına alınan 5 yaşındaki Asya G. ile Selahattin B. tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Hüseyin S., Ersöz B., Durmuş B., Derviş Y., Hayriye Ö., Mehmet G., Ecrin G. ve Zübeyde E. ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA

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