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Trafikte kavga

Kayseri'de 2 grup arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Trafikte kavga
Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce taraflar yumruklarla birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar grupları ayırmak için güçlük çekerken, kavga bir süre daha sürdü. Birbirlerinin araçlarını tekmeleyen gruplar, daha sonra araçlarına binerek ayrıldı.
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