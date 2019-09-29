Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile bir traktör çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine 10 ambulans sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Kazada yaralanan S.B., G.E.K., U.E.B., S.K., E.B., U.B., Y.K., F.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.